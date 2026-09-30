GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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30.09.2026 18:00:38
GSK-Aktie: Experten empfehlen GSK im September mehrheitlich zum Verkauf
Im abgelaufenen Monat haben 12 Experten ihre Analyse der GSK-Aktie abgegeben.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von GSK mit Halten ein, 4 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 18,25 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von GSK auf 18,32 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|20,00 GBP
|9,17
|29.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 GBP
|36,46
|29.09.2026
|Deutsche Bank AG
|20,00 GBP
|9,17
|18.09.2026
|UBS AG
|-
|-
|17.09.2026
|Deutsche Bank AG
|20,00 GBP
|9,17
|15.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|0,22 GBP
|-98,80
|15.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-7,21
|14.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-7,21
|14.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 GBP
|36,46
|14.09.2026
|RBC Capital Markets
|19,75 GBP
|7,81
|09.09.2026
|Barclays Capital
|18,00 GBP
|-1,75
|08.09.2026
|Deutsche Bank AG
|20,00 GBP
|9,17
|02.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-7,21
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
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|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
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|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|GSK Neutral
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|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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GSK am 30.09.2026
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