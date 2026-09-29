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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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29.09.2026 10:09:40

GSK Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. B7H3-Antikörper seien eine der am meisten unterschätzten Chancen im Krebs-Portfolio, schrieb Michael Leuchten am Montag nach einer Gesprächsrunde mit dem Forschungs-Chef der Briten. Auch für den Bereich Atemwegserkrankungen sei er optimistisch./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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31.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.95 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
31.93%
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
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10:09 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
17.09.26 GSK Neutral UBS AG
15.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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