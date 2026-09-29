GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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29.09.2026 10:09:40
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. B7H3-Antikörper seien eine der am meisten unterschätzten Chancen im Krebs-Portfolio, schrieb Michael Leuchten am Montag nach einer Gesprächsrunde mit dem Forschungs-Chef der Briten. Auch für den Bereich Atemwegserkrankungen sei er optimistisch./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.08 £
|
Abst. Kursziel*:
31.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.95 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.93%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
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|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
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|GSK Neutral
|UBS AG
|15.09.26
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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