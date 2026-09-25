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STOXX 50 aktuell 25.09.2026 15:58:16

Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

So bewegt sich der STOXX 50 am fünften Tag der Woche.

Novartis
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Um 15:41 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0.35 Prozent auf 5’360.46 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 5’341.43 Punkte an der Kurstafel, nach 5’341.58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5’385.61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’341.43 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0.931 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’496.59 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’374.68 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 4’569.38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8.14 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UBS (+ 4.46 Prozent auf 41.18 CHF), UniCredit (+ 2.11 Prozent auf 84.06 EUR), Siemens Energy (+ 1.69 Prozent auf 144.50 EUR), Barclays (+ 1.59 Prozent auf 4.64 GBP) und Siemens (+ 1.51 Prozent auf 278.95 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil BP (-3.15 Prozent auf 5.54 GBP), BAT (-1.32 Prozent auf 41.87 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.30 Prozent auf 35.94 GBP), GSK (-0.83 Prozent auf 18.62 GBP) und Unilever (-0.74 Prozent auf 46.74 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 8’330’439 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 584.217 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BP-Aktie hat mit 6.45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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