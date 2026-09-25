Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
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25.09.2026 17:58:15
Zuversicht in Europa: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im STOXX 50
Wenig verändert zeigte sich der STOXX 50 am Abend.
Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsende um 0.20 Prozent höher bei 5’352.45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.003 Prozent auf 5’341.43 Punkte an der Kurstafel, nach 5’341.58 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5’385.61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’341.43 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0.780 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 5’496.59 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’374.68 Punkten berechnet. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 4’569.38 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7.97 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
STOXX 50-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UBS (+ 3.50 Prozent auf 40.80 CHF), UniCredit (+ 2.11 Prozent auf 84.06 EUR), Barclays (+ 1.60 Prozent auf 4.64 GBP), Siemens (+ 1.27 Prozent auf 278.30 EUR) und AstraZeneca (+ 1.23 Prozent auf 125.52 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BP (-2.33 Prozent auf 5.59 GBP), BAT (-1.48 Prozent auf 41.80 GBP), GSK (-1.39 Prozent auf 18.51 GBP), Nestlé (-0.99 Prozent auf 77.17 CHF) und Airbus SE (-0.95 Prozent auf 192.54 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 19’441’736 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 584.217 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus
Die BP-Aktie präsentiert mit 6.45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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