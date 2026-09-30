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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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01.10.2026 13:40:55

Novartis Sell

Novartis
118.98 CHF -1.41%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 110 auf 113 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Quigley sieht sich mit seinen Schätzungen für das dritte Quartal weitgehend im Einklang mit dem Marktkonsens, wie er am Mittwoch schrieb. Kommentare für die Aussichten nach 2030 seien besonders interessant./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 05:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Sell
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
113.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
118.68 CHF 		Abst. Kursziel*:
-4.79%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
118.99 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.03%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
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13:40 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
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18.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
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