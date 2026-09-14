Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’941 1.2%  SPI 19’625 0.9%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’441 -0.5%  Euro 0.9429 -0.4%  EStoxx50 6’262 -1.0%  Gold 4’291 -1.3%  Bitcoin 63’691 1.6%  Dollar 0.8171 0.1%  Öl 107.7 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Euronext-Chef signalisiert Offenheit für Zusammenschluss mit Deutscher Börse - Aktien gefragt
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
Tesla-Aktie im Blick: Neuer Roadster-Termin steht anscheinend fest
Bernstein Research beurteilt Siemens-Aktie mit Outperform
Suche...

GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

20.37
CHF
0.97
CHF
4.99 %
11:28:43
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.09.2026 10:19:21

GSK Buy

GSK
20.37 CHF 4.99%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Die Details der ARTEMIS-008-Lungenkrebsstudie seien noch weitaus besser als es die ersten Ergebnisse signalisiert hätten, schrieb Michael Leuchten am Sonntag. Sie untermauerten seine Einschätzung, dass das Antikörper-Konjugat Risvutatug-Rezetecan zur unterschätzten Macht gegen kleinzellige Lungenkarzinome (SCLC) werden könnte./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 06:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 06:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20.94 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.51 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?