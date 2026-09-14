GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Die Details der ARTEMIS-008-Lungenkrebsstudie seien noch weitaus besser als es die ersten Ergebnisse signalisiert hätten, schrieb Michael Leuchten am Sonntag. Sie untermauerten seine Einschätzung, dass das Antikörper-Konjugat Risvutatug-Rezetecan zur unterschätzten Macht gegen kleinzellige Lungenkarzinome (SCLC) werden könnte./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 06:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.94 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
18.51 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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