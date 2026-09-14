GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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15.09.2026 09:06:09
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten./ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18.64 £
|
Abst. Kursziel*:
7.30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18.55 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.82%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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