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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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08.09.2026 08:15:38

GSK Underweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1900 auf 1800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. GSK ist für Gordon der schwächste Pharmariese. Der Neubewertungsschwung durch den neuen Konzernchef sei vorüber und 2027 werde ziemlich ruhig. Zudem kämen die Briten der HIV-Patentklippe immer näher./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
18.00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
18.38 £ 		Abst. Kursziel*:
-2.04%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
18.23 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.26%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
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