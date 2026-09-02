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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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08.09.2026 22:45:13

GSK Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat GSK mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 1975 Pence in die Bewertung aufgenommen. Eine gute Kursentwicklung im vergangenen Jahr spiegele die verbesserte Fundamentallage und eine positive Marktreaktion auf die Pläne des neuen Konzernchefs Luke Miels wider, schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er ist jedoch der Ansicht, dass diese Verbesserungen im aktuellen Kursniveau bereits eingepreist sind./tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Sector Perform
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
19.75 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
17.97 £ 		Abst. Kursziel*:
9.94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
18.01 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
9.69%
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
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