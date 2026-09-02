NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat GSK mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 1975 Pence in die Bewertung aufgenommen. Eine gute Kursentwicklung im vergangenen Jahr spiegele die verbesserte Fundamentallage und eine positive Marktreaktion auf die Pläne des neuen Konzernchefs Luke Miels wider, schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er ist jedoch der Ansicht, dass diese Verbesserungen im aktuellen Kursniveau bereits eingepreist sind./tih/nas;