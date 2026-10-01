Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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01.10.2026 17:49:36
Swiss Re-Aktie gefragt: Fitch bestätigt Rating
Die Ratingagentur Fitch hat die Bewertung der Finanzstärke von Swiss Re mit "AA-" bestätigt.
Die langfristige Emittentenbewertung (IDR) der Swiss Reinsurance Company bestätigte Fitch mit "A+", jene der Konzernholding Swiss Re mit "A".
Die Bewertung stütze sich insbesondere auf die sehr starke Marktposition des Rückversicherers sowie dessen Kapitalausstattung. Positiv wertet Fitch zudem die starke Geschäftsentwicklung und die verbesserten Rückstellungen für Schadenfälle.
Die Kapitalausstattung habe sich dank der hohen Gewinne weiter verbessert. Die Quote im Schweizer Solvenztest (SST) lag per Anfang Juli bei 264 Prozent nach 250 Prozent zu Jahresbeginn und damit über der von Swiss Re angestrebten Spanne von 200 bis 250 Prozent.
Auch die Profitabilität beurteilt Fitch positiv. Swiss Re habe 2025 und im ersten Halbjahr 2026 Rekordergebnisse erzielt. Die annualisierte Eigenkapitalrendite lag im ersten Halbjahr bei 22,7 Prozent. Zudem seien die Ergebnisse inzwischen weniger schwankungsanfällig als in früheren Versicherungszyklen.
Für 2026 erwartet Fitch weitgehend stabile Gewinne. 2027 dürften diese wegen sinkender Margen in der Schaden- und Unfallrückversicherung etwas zurückgehen. Stützend wirkten dagegen das Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft, Corporate Solutions sowie die Anlageerträge.An der SIX stieg die Swiss Re-Aktie schlussendlich um 0,36 Prozent auf 139,00 Franken.
to/
Zürich (awp)
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