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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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01.09.2026 11:32:08

GSK Underweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Aktuellen Branchendaten des Auftragsforschers Iqvia zufolge habe sich das Wachstum des Krebsmedikaments Jemperli auf Monatssicht beschleunigt, schrieb Zain Ebrahim am Dienstag. Das Medikament Exdensur zur Behandlung von schweren Atemwegserkrankungen bleibe mit dem Absatz deutlich hinter dem Konkurrenzprodukt Tezspire von Astrazeneca und Amgen zurück./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
18.66 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.87%
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
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