FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 77 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Der 'blaue Tanker' dreht nur langsam", schrieb Thomas Maul in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Konsumgüterkonzerns. Die Schwäche der wichtigen Marke Nivea, über deren Erholungspotenzial es viel Unsicherheit gebe, dürfte die starken Dermatologie-Marken in den Schatten stellen. Ein höheres Marketingbudget sowie ein stärkerer Fokus auf lokale Bedürfnisse und erschwinglichere Neuprodukte sollten Nivea aber "wieder auf Kurs bringen"./rob/gl/jha/;