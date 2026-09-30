Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Beiersdorf Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 77 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Der 'blaue Tanker' dreht nur langsam", schrieb Thomas Maul in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Konsumgüterkonzerns. Die Schwäche der wichtigen Marke Nivea, über deren Erholungspotenzial es viel Unsicherheit gebe, dürfte die starken Dermatologie-Marken in den Schatten stellen. Ein höheres Marketingbudget sowie ein stärkerer Fokus auf lokale Bedürfnisse und erschwinglichere Neuprodukte sollten Nivea aber "wieder auf Kurs bringen"./rob/gl/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Halten
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
75.78 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
75.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
30.09.26
|September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie (finanzen.net)
|
30.09.26
|Analyse: So bewertet UBS AG die Beiersdorf-Aktie (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Outperform von Bernstein Research für Beiersdorf-Aktie (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Sell-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Hold für Beiersdorf-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse (finanzen.ch)
|
28.09.26
|XETRA-Handel LUS-DAX pendelt am Montagnachmittag um Schlusskurs von (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
28.09.26
|JP Morgan Chase & Co. beurteilt Beiersdorf-Aktie mit Neutral (finanzen.ch)
Analysen zu Beiersdorf AG
|17:09
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:09
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|17:09
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|70.80
|-0.76%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:17
|
Jefferies & Company Inc.
Fresenius Buy
|17:09
|
DZ BANK
Beiersdorf Halten
|16:47
|
JP Morgan Chase & Co.
UniCredit Overweight
|16:46
|
JP Morgan Chase & Co.
Heidelberg Materials Overweight
|16:26
|
JP Morgan Chase & Co.
Saint-Gobain Overweight
|14:57
|
RBC Capital Markets
Sanofi Sector Perform
|13:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
Novartis Sell