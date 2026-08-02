GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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03.08.2026 09:51:29
GSK Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2825 auf 3010 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachhaltigkeit des Geschäfts mit HIV-Medikamenten werde unterschätzt, schrieb Justin Smith in einer Studie am Montag. Positiv wertete der Experte auch geringere Ausgaben des Pharmakonzerns für Forschung und Entwicklung./rob/bek/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Outperform
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30.10 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
22.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
19.45 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
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