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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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03.08.2026 09:51:29

GSK Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2825 auf 3010 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachhaltigkeit des Geschäfts mit HIV-Medikamenten werde unterschätzt, schrieb Justin Smith in einer Studie am Montag. Positiv wertete der Experte auch geringere Ausgaben des Pharmakonzerns für Forschung und Entwicklung./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Outperform
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
30.10 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
22.62 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
19.45 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
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