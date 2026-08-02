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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2825 auf 3010 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachhaltigkeit des Geschäfts mit HIV-Medikamenten werde unterschätzt, schrieb Justin Smith in einer Studie am Montag. Positiv wertete der Experte auch geringere Ausgaben des Pharmakonzerns für Forschung und Entwicklung./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.