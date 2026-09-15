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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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17.09.2026 12:14:32

GSK Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK auf "Neutral" belassen. Matthew Weston beleuchtete am Mittwoch die Verschreibungstrends der entscheidenden Medikamente für die europäische Pharmabranche und daraus resultierende Produktumsätze im dritten Quartal. Bei Nucala von GSK geht er mit dem Konsens von einer Verlangsamung aus. Für Dovato liegt Weston klar unter dem Konsens./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 14:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
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GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Matthew Weston 		KGV*:
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