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01.10.2026 16:46:30

Heidelberg Materials Overweight

Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach Gesprächen mit dem Baustoffkonzern erwarte sie für das dritte Quartal auf vergleichbarer Basis ein Ergebniswachstum (Ebitda) von 3,3 Prozent sowie einen rund sechsprozentigen Umsatzanstieg, schrieb Elodie Rall in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
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