Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach Gesprächen mit dem Baustoffkonzern erwarte sie für das dritte Quartal auf vergleichbarer Basis ein Ergebniswachstum (Ebitda) von 3,3 Prozent sowie einen rund sechsprozentigen Umsatzanstieg, schrieb Elodie Rall in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
225.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
146.05 €
|
Abst. Kursziel*:
54.06%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
146.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.95%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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