Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Gewinne

Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.73 Prozent fester bei 5’396.92 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.018 Prozent fester bei 5’358.87 Punkten in den Handel, nach 5’357.91 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’405.39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’358.87 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 5’476.04 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 5’360.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’609.71 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8.87 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2.97 Prozent auf 145.06 EUR), Richemont (+ 2.87 Prozent auf 177.20 CHF), GSK (+ 2.42 Prozent auf 19.05 GBP), Siemens (+ 1.99 Prozent auf 284.00 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.96 Prozent auf 81.34 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil BP (-2.11 Prozent auf 5.52 GBP), BAT (-1.97 Prozent auf 41.40 GBP), Rheinmetall (-1.27 Prozent auf 954.00 EUR), Unilever (-1.25 Prozent auf 46.13 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.96 Prozent auf 36.20 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 2’959’675 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 586.837 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

2026 verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch