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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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01.10.2026 13:39:32

Micron Technology Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron von 1100 auf 1250 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ergebnisse und Ausblick seien stark gewesen, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Er fürchtet allerdings nachlassende Preisdynamik bei HBM-Speichern ab 2028 angesichts deutlich höherer Kapazitäten. Er bleibt daher an der Seitenlinie. Optimistischer würde er, sollten sich in der Branche anhaltende Disziplin beim Kapazitätsausbau zeigen oder neue Verträge den Preisboden festigen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 21:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Micron Technology-Kurs >5 >10 >15
Fallender Micron Technology-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Neutral
Unternehmen:
Micron Technology Inc. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 1’250.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 1’065.11 		Abst. Kursziel*:
17.36%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 1’067.43 		Abst. Kursziel aktuell:
17.10%
Analyst Name::
James Schneider 		KGV*:
-
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