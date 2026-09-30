Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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Micron Technology Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron von 1100 auf 1250 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ergebnisse und Ausblick seien stark gewesen, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Er fürchtet allerdings nachlassende Preisdynamik bei HBM-Speichern ab 2028 angesichts deutlich höherer Kapazitäten. Er bleibt daher an der Seitenlinie. Optimistischer würde er, sollten sich in der Branche anhaltende Disziplin beim Kapazitätsausbau zeigen oder neue Verträge den Preisboden festigen./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 1’250.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 1’065.11
|
Abst. Kursziel*:
17.36%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 1’067.43
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.10%
|
Analyst Name::
James Schneider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
10:12
|Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktienkurs legt zu (AWP)
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30.09.26
|Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktienkurs legt dennoch nur leicht zu (AWP)
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30.09.26
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30.09.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Nachmittag fester (finanzen.ch)
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30.09.26
|Ausblick: Micron Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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29.09.26
|S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Micron Technology-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Micron Technology Inc.
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|RBC Capital Markets
|18.09.26
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|RBC Capital Markets
|10.08.26
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|09.06.26
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