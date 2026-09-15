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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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17.09.2026 12:15:55

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese nahm am Mittwoch die Aktionärsstrukturen bei Europas Nahrungsmitteleinzelhändlern unter die Lupe. US-Anleger hätten sich in den vergangenen fünf Jahren immer stärker engagiert, gerade bei Carrefour und Tesco. Bei Greegs und Domino?s Pizza seien Leerverkäufer besonders stark vertreten. Bei Ahold seien die Risse in der Anlagestory immer offensichtlicher. Olcese sieht nach der jüngsten Korrektur der vorherigen Rally seit 2020 nun noch weitere Rückschlagsrisiken./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 21:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24.07 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
31.86 € 		Abst. Kursziel*:
-24.45%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
31.93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-24.62%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
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11.09.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
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21.08.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
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