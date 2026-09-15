Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese nahm am Mittwoch die Aktionärsstrukturen bei Europas Nahrungsmitteleinzelhändlern unter die Lupe. US-Anleger hätten sich in den vergangenen fünf Jahren immer stärker engagiert, gerade bei Carrefour und Tesco. Bei Greegs und Domino?s Pizza seien Leerverkäufer besonders stark vertreten. Bei Ahold seien die Risse in der Anlagestory immer offensichtlicher. Olcese sieht nach der jüngsten Korrektur der vorherigen Rally seit 2020 nun noch weitere Rückschlagsrisiken./ag/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
24.07 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
31.86 €
|
Abst. Kursziel*:
-24.45%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
31.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24.62%
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
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