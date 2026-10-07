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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

72.10
CHF
-0.48
CHF
-0.66 %
17:35:26
SWX
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07.10.2026 19:23:00

HENSOLDT Buy

HENSOLDT
70.54 CHF -5.17%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Rüstungselektronikkonzern dürfte erneut solide abgeschnitten haben, schrieb Ben Brown in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem rechnet der Experte weiterhin mit einer Anhebung der Umsatzprognose, geht jedoch davon aus, dass diese Zielerhöhung bereits weitgehend im Aktienkurs eingepreist ist. Somit dürfte der Fokus bei der Zahlenvorlage eher auf dem Kapitalmarkttag Anfang November liegen./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
98.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
79.78 € 		Abst. Kursziel*:
22.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.35%
Analyst Name::
Ben Brown 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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HENSOLDT 72.10 -0.66% HENSOLDT