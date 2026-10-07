HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
HENSOLDT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Rüstungselektronikkonzern dürfte erneut solide abgeschnitten haben, schrieb Ben Brown in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem rechnet der Experte weiterhin mit einer Anhebung der Umsatzprognose, geht jedoch davon aus, dass diese Zielerhöhung bereits weitgehend im Aktienkurs eingepreist ist. Somit dürfte der Fokus bei der Zahlenvorlage eher auf dem Kapitalmarkttag Anfang November liegen./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
98.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79.78 €
|
Abst. Kursziel*:
22.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.35%
|
Analyst Name::
Ben Brown
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
|
17:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
16:29
|HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
12:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochmittag tiefer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: TecDAX am Mittwochmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.10.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu HENSOLDT
|19:23
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:23
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:23
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|72.10
|-0.66%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:23
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Medical Care Underweight
|19:23
|
Jefferies & Company Inc.
HENSOLDT Buy
|15:25
|
UBS AG
Tesla Neutral
|15:20
|
Jefferies & Company Inc.
Schaeffler Buy
|13:41
|
Jefferies & Company Inc.
RENK Buy
|13:41
|
JP Morgan Chase & Co.
Netflix Overweight
|13:41
|
RBC Capital Markets
ASML NV Outperform