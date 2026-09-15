EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ahold Delhaize (Ahold)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 29.12 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 34.347 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’091.88 EUR, da sich der Wert eines Ahold Delhaize (Ahold)-Anteils am 14.09.2026 auf 31.79 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9.19 Prozent gesteigert.

Am Markt war Ahold Delhaize (Ahold) jüngst 26.64 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch