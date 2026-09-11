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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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11.09.2026 18:43:15

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
29.16 CHF -0.24%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,07 Euro belassen. Borja Olcese zog in einer am Freitag vorliegenden Studie negative Rückschlüsse für den Handelskonzern von den Ergebnissen der US-Supermarktkette Kroger. Er fühlt sich in seiner negativen These zu Ahold Delhaize bestätigt. Es gebe Anzeichen für ein schwächeres Marktumfeld und zunehmender Wettbewerbsdruck werde immer offensichtlicher./rob/tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 16:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 16:34 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24.07 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
30.95 € 		Abst. Kursziel*:
-22.23%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
30.83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21.93%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
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