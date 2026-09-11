Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,07 Euro belassen. Borja Olcese zog in einer am Freitag vorliegenden Studie negative Rückschlüsse für den Handelskonzern von den Ergebnissen der US-Supermarktkette Kroger. Er fühlt sich in seiner negativen These zu Ahold Delhaize bestätigt. Es gebe Anzeichen für ein schwächeres Marktumfeld und zunehmender Wettbewerbsdruck werde immer offensichtlicher./rob/tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2026 / 16:34 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
24.07 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
30.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-22.23%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
30.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.93%
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
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