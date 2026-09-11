NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,07 Euro belassen. Borja Olcese zog in einer am Freitag vorliegenden Studie negative Rückschlüsse für den Handelskonzern von den Ergebnissen der US-Supermarktkette Kroger. Er fühlt sich in seiner negativen These zu Ahold Delhaize bestätigt. Es gebe Anzeichen für ein schwächeres Marktumfeld und zunehmender Wettbewerbsdruck werde immer offensichtlicher./rob/tih/nas;