RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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07.10.2026 13:41:48
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk auf "Buy" belassen. Der Folgeauftrag des finnischen Rüstungskonzerns Patria für Getriebe für die TRACKX-Fahrzeugfamilie im Wert von 30 Millionen Euro sei zwar kein Großauftrag, bedeute aber einen soliden Start ins Schlussquartal 2026, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:51 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.13 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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