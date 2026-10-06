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07.10.2026 13:41:48

RENK Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk auf "Buy" belassen. Der Folgeauftrag des finnischen Rüstungskonzerns Patria für Getriebe für die TRACKX-Fahrzeugfamilie im Wert von 30 Millionen Euro sei zwar kein Großauftrag, bedeute aber einen soliden Start ins Schlussquartal 2026, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:51 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RENK Buy
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RENK 		Analyst:
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Vanessa Jeffriess 		KGV*:
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13:41 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
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