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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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12:57:07
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06.05.2026 11:51:21

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

Ahold Delhaize
34.90 CHF -3.21%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Handelskette habe von der Profitabilität auf dem US-Markt profitiert, schrieb Frederick Wild in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Daran scheine sich auch im Monat April nichts geändert zu haben./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38.28 € 		Abst. Kursziel*:
22.78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38.09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.39%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
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