Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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Netflix Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. An der Anlagestory und Marktpositionierung des Streamingdienstes habe sich in den vergangenen Monaten wenig geändert, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Anleger blieben angesichts fehlender Content-Hits vorsichtig und machten sich Sorgen wegen der Wachstums- und Margendynamik. Die durchschnittliche tägliche Nutzungszeit der Kunden liege indes weiterhin über anderthalb Stunden. Zudem notiere die Aktie wieder auf den Tiefständen nach den Zweitquartalszahlen./gl/ck;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 85.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 68.69
|
Abst. Kursziel*:
23.74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 68.69
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.74%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
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06.10.26
|Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Abend an Fahrt (finanzen.ch)
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06.10.26
|Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
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05.10.26
|Erste Schätzungen: Netflix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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30.09.26
|Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im September mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
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28.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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21.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
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18.09.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
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18.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Netflix Inc.
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|29.09.26
|Netflix Buy
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Aktien in diesem Artikel
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