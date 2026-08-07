NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Es sei das vom Unternehmen im Vorfeld bereits angedeutete schwierige Quartal gewesen, schrieb William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Änderungen im Top-Management würfen die Frage auf, ob man die Aktie des Handelsriesen gegenwärtig haben sollte./rob/bek/edh;