Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’521 0.5%  DAX 25’449 0.8%  Euro 0.9365 0.4%  EStoxx50 6’272 0.5%  Gold 4’164 0.6%  Bitcoin 71’179 -0.1%  Dollar 0.8315 0.0%  Öl 101.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Sika41879292Swiss Re12688156On113454047SpaceX156888148Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis
Halbleiter-Aktien: Welche KI-Chip-Werte laut Analysten jetzt günstig sind
Bitcoin: Wie gefährlich werden Quantencomputer für die Blockchain?
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
Aktienrückkaufprogramme erfreuen sich grosser Beliebtheit: Das sind die Vor- und Nachteile
Suche...
Plus500 Depot
US-Aktienmarkt 07.10.2026 03:11:21

S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis

S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis

Ein Stratege setzt für eine Jahresendrally auf fallende Zinsen und nachgebende Ölpreise. Doch ausgerechnet am Rohstoffmarkt geht die Rechnung bislang nicht auf.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

  • Stratege David Spika traut dem S&P 500 bis Jahresende bis zu zehn Prozent Plus zu
  • Der Schlüssel liegt für ihn bei sinkenden Ölpreisen und fallenden Renditen
  • Hohe Anleiherenditen und Risiken im Nahen Osten stellen die These auf die Probe

Billigeres Öl könnte dem US-Aktienmarkt zum Jahresende noch kräftigen Rückenwind geben: David Spika, Chief Market Strategist bei Turtle Creek Wealth Advisors, hält für den S&P 500 bis Dezember fünf bis zehn Prozent Plus für möglich, sofern der Ölpreis weiter fällt. Anfang Oktober gab es dafür erste Signale, als steigende Rohölexporte aus dem Nahen Osten und die Freigabe von Reserven durch die G7-Staaten den Preis drückten.

Seine Rechnung legte Spika Ende September im Gespräch mit Fox Business dar. "Ich denke, Aktien haben bis Jahresende noch fünf oder zehn Prozent Aufwärtspotenzial", sagte er dort. Neben dem Ölpreis müssen dafür allerdings auch die Zinsen nachgeben.

Warum der Ölpreis über die Anleiherenditen entscheidet

Spikas Argumentation führt über den Anleihemarkt. Fällt der Ölpreis weiter, sollte der Inflationsdruck nachlassen und mit ihm die langfristigen Kreditkosten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen könnte dann nach seiner Einschätzung auf 4,75 bis 4,78 Prozent sinken. Für Aktien mit hoher Bewertung wäre ein solcher Rückgang eine spürbare Entlastung, weil ihre weit in der Zukunft liegenden Gewinne bei niedrigeren Zinsen mehr wert sind.

Wie eng Öl und Zinsen zusammenhängen, zeigte der September. Am 15. September stieg die Zehnjahresrendite laut CNBC auf den höchsten Stand seit Juli 2007 und zeitweise über fünf Prozent, befeuert auch von den Ölpreisen im Zuge des Kriegs mit dem Iran. Einen Tag später hob die US-Notenbank Fed ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent an. Es war die erste Erhöhung seit 2023, und die Projektionen der Notenbanker sehen bis Jahresende einen weiteren Schritt vor.

Microsoft und Berkshire Hathaway als Favoriten

Bei der Titelauswahl nennt Spika zwei Schwergewichte: Microsoft und Berkshire Hathaway. Microsoft steigerte den Umsatz mit Azure und weiteren Clouddiensten im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (bis Ende Juni) um 43 Prozent zum Vorjahr. Im Gesamtjahr lag das Plus bei 41 Prozent, das Wachstum hat sich zum Ende des Geschäftsjahres also beschleunigt. Berkshire Hathaway hielt Ende Juni im Versicherungsgeschäft und den übrigen Sparten knapp 360 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen US-Staatsanleihen, nach 373,5 Milliarden US-Dollar Ende März.

Die Kombination wirkt wie eine Absicherung nach zwei Seiten. Microsoft zählt zu den Wachstumswerten, deren Bewertung besonders empfindlich auf das Zinsniveau reagiert und die von fallenden Renditen am stärksten profitieren würden. Berkshire dagegen verdient an hohen Zinsen über seine Geldmarktbestände mit und hätte bei einem Rückschlag am Markt reichlich Mittel für Zukäufe. Bleibt die Rally aus, ist der Konzern damit deutlich weniger verwundbar als ein reiner Wachstumstitel.

Wo die Rechnung des Strategen wackelt

Seit dem Interview hat der Anleihemarkt Spika zunächst nicht recht gegeben. Am 29. September kletterte die Zehnjahresrendite im Handelsverlauf erneut auf den höchsten Stand seit 2007. Erst der überraschend schwache US-Arbeitsmarktbericht vom 2. Oktober dämpfte die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung im Oktober. Dazu kommt, dass Öl nur ein Treiber unter mehreren ist. CNBC nennt für den Renditeanstieg im September auch die hartnäckige Inflation und ein hohes Emissionsvolumen am Anleihemarkt. Ein von dem Sender befragter Marktexperte erwartet, dass gerade die Investitionspläne der grossen Cloudkonzerne die Neuemissionen bis ins kommende Jahr hoch halten. Der Ausbau künstlicher Intelligenz, der Microsoft das Wachstum bei Azure beschert, wirkt am Anleihemarkt damit eher gegen Spikas Zinsthese.

Auch die Entspannung beim Öl steht auf wackligen Füssen. Die Huthis im Jemen reklamierten Anfang Oktober Angriffe auf saudische Ölanlagen in Riad und Khurais für sich, während die OPEC+ ihr Förderziel für November unverändert liess. Wie riskant schnelle Renditesprünge sind, hat John Roque von 22V Research untersucht: Er fand laut CNBC seit 1970 16 Phasen eines rasanten Anstiegs der Zehnjahresrendite, und jede mündete in eine Form finanzieller Verwerfung. Spika selbst warnte zudem, dass sich das Gewinnwachstum der Unternehmen im kommenden Jahr abschwächen dürfte.

Was in den kommenden Wochen zählt

Am Mittwoch veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Septembersitzung, am 27. und 28. Oktober tagt sie erneut. Bis dahin muss sich zeigen, ob der Ölpreis seinen Rückgang halten kann und die Zehnjahresrendite wieder unter fünf Prozent fällt. Erst dann hätte die Rechnung des Strategen ihr Fundament.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Rohstoff-Performance im 3. Quartal: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Rohstoffe im September 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Gold, Öl & Co. in KW 40: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Bildquelle: Immersion Imagery / Shutterstock.com,Travis Wolfe / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren eingebracht
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Micron-Aktie im Bullenmodus: Zündet jetzt die nächste Stufe des Milliarden-Wachstums?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall-Aktie in Rot: Konzern startet Serienproduktion von Weltraumsatelliten - Kasseler Lokomotivwerk übernommen
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
Stadler Rail-Aktie höher: Konzern präsentiert Batterie-Flirt für den US-Markt

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.