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Performance im Fokus 07.10.2026 19:43:08

Wäre eine Tether-Investition von vor 5 Jahren rentabel gewesen?

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Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in Tether gebracht.

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Gestern vor 5 Jahren wurde Tether bei 1.000 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in USDT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9’997.10 Tether. Da sich der USDT-USD-Kurs gestern auf 0.9999 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’996.08 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 0.04 Prozent.

Am 04.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.9977 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1.002 USD.

Redaktion finanzen.net

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