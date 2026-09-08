EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr eingebracht

Am 08.09.2025 wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 34.60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.890 Ahold Delhaize (Ahold)-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 07.09.2026 89.88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31.10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10.12 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Ahold Delhaize (Ahold) eine Börsenbewertung in Höhe von 27.40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch