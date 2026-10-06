Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 385 auf 391 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Joseph Spak hob für den E-Autobauer am Mittwoch seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2028 etwas an. Der Wert der Tesla-Aktie hänge aber weiter von konkreten KI-Projekten wie Robotaxi und Optimus ab. Auch die Erwartung der Anleger, dass Tesla mit SpaceX fusionieren könnte, spiele eine Rolle./ajx/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 391.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 377.35
|
Abst. Kursziel*:
3.62%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 374.97
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.28%
|
Analyst Name::
Joseph Spak
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
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12:11
|So schätzen die Analysten die Tesla-Aktie im September 2026 ein (finanzen.net)
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00:28
|SpaceX looks to raise $40bn to buy Nvidia chips in financing led by Apollo (Financial Times)
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06.10.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Abend im Aufwind (finanzen.ch)
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06.10.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
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02.10.26
|Tesla-Aktie mit Kurssprung: Auslieferungen sinken erneut - Erwartungen dennoch übertroffen (AWP)
|
02.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Tesla deliveries fall 2% as US consumers buy fewer EVs (Financial Times)
Analysen zu Tesla
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|314.84
|-0.38%
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|15:25
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UBS AG
Tesla Neutral
|15:20
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Jefferies & Company Inc.
Schaeffler Buy
|13:41
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Jefferies & Company Inc.
RENK Buy
|13:41
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JP Morgan Chase & Co.
Netflix Overweight
|13:41
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RBC Capital Markets
ASML NV Outperform
|13:39
|
Jefferies & Company Inc.
Rheinmetall Buy
|13:37
|
Jefferies & Company Inc.
Valeo Buy