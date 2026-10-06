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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

314.84
CHF
-1.20
CHF
-0.38 %
10:43:59
BRXC
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07.10.2026 15:25:47

Tesla Neutral

Tesla
314.84 CHF -0.38%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 385 auf 391 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Joseph Spak hob für den E-Autobauer am Mittwoch seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2028 etwas an. Der Wert der Tesla-Aktie hänge aber weiter von konkreten KI-Projekten wie Robotaxi und Optimus ab. Auch die Erwartung der Anleger, dass Tesla mit SpaceX fusionieren könnte, spiele eine Rolle./ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 12:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 12:44 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Neutral
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 391.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 377.35 		Abst. Kursziel*:
3.62%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 374.97 		Abst. Kursziel aktuell:
4.28%
Analyst Name::
Joseph Spak 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Tesla 314.84 -0.38% Tesla