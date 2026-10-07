Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’521 0.5%  DAX 25’449 0.8%  Euro 0.9365 0.4%  EStoxx50 6’272 0.5%  Gold 4’164 0.6%  Bitcoin 71’179 -0.1%  Dollar 0.8315 0.0%  Öl 101.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Sika41879292Swiss Re12688156On113454047SpaceX156888148Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis
Halbleiter-Aktien: Welche KI-Chip-Werte laut Analysten jetzt günstig sind
Bitcoin: Wie gefährlich werden Quantencomputer für die Blockchain?
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
Aktienrückkaufprogramme erfreuen sich grosser Beliebtheit: Das sind die Vor- und Nachteile
Suche...
Plus500 Depot
Halbleitersektor im Fokus 07.10.2026 03:08:13

Halbleiter-Aktien: Welche KI-Chip-Werte laut Analysten jetzt günstig sind

Halbleiter-Aktien: Welche KI-Chip-Werte laut Analysten jetzt günstig sind

Mizuho-Spezialist Jordan Klein sieht nach den starken Quartalszahlen von Micron weiterhin erhebliches Potenzial bei Speicher- und Halbleiteraktien.

  • Micron übertraf mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen
  • Kundenverpflichtungen aus langfristigen Lieferverträgen stiegen auf 32 Milliarden Dollar
  • Mizuho-Spezialist Jordan Klein hält Speicher- und Halbleiteraktien weiter für günstig bewertet

Micron übertrifft die Erwartungen

Der Speicherchiphersteller Micron Technology hat für das vierte Geschäftsquartal einen Umsatz von 54,23 Milliarden US-Dollar gemeldet. Damit hat sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als vervierfacht und lag zugleich über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 51,07 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn erreichte 33,42 US-Dollar je Aktie und übertraf damit ebenfalls die erwarteten 31,61 US-Dollar. Für das erste Geschäftsquartal stellt Micron einen Umsatz von 61,5 Milliarden US-Dollar plus oder minus 1,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten laut Daten von LSEG im Durchschnitt mit 57,02 Milliarden US-Dollar gerechnet. Beim bereinigten Gewinn erwartet das Unternehmen 38,15 US-Dollar je Aktie plus oder minus einen US-Dollar, verglichen mit einer Markterwartung von 35,40 US-Dollar. Das geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hervor.

KI-Boom sorgt für knappe Speicherkapazitäten

Hinter der Entwicklung steht vor allem die hohe Nachfrage nach Speicher für KI-Rechenzentren. High-Bandwidth Memory spielt dabei eine zentrale Rolle. Micron gehört unter anderem zu den Lieferanten von NVIDIA, dessen Prozessoren bei KI-Rechenlasten stark vertreten sind. Die finanziellen Verpflichtungen von Microns Kunden aus langfristigen Liefervereinbarungen sind inzwischen auf 32 Milliarden US-Dollar gestiegen, nachdem im Juni noch 22 Milliarden US-Dollar gemeldet worden waren. Der Grossteil entfällt auf Bareinlagen. Die noch ausstehenden Leistungsverpflichtungen aus diesen Vereinbarungen erhöhten sich laut Finanzchef Mark Murphy von rund 100 Milliarden auf etwa 150 Milliarden US-Dollar. Micron rechnet für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 mit deutlich angespannteren Angebots- und Nachfragebedingungen bei Speicher und Storage als 2026. Für den Grossteil seiner High-Bandwidth-Memory-Produktion des Jahres 2027 hat der Konzern bereits Vereinbarungen abgeschlossen.

Analyst sieht Speicheraktien als "spottbillig"

Mizuho-TMT-Spezialist Jordan Klein bewertet die Perspektiven für Speicher- und Halbleiteraktien nach den Micron-Zahlen weiterhin positiv, wie investing.com berichtet. Micron und andere Speicheraktien seien "dirt cheap", also ausgesprochen günstig bewertet, während sich der freie Cashflow stark beschleunigen dürfte. Als entscheidenden Punkt aus Microns Zahlen bezeichnete Klein die bereits angespannte Versorgungslage, die sich im kommenden Jahr weiter verschärfen dürfte. Dadurch sei sein Vertrauen in die Beständigkeit und das weitere Potenzial von Speicheraktien, Halbleiterausrüstern, Foundries und Teilen des Hardwaresektors wie Servern gestiegen. Als gutes Zeichen wertete Klein, dass die südkoreanischen Speicherhersteller SK hynix und Samsung an der Börse in Seoul stark performen. Nahezu alle Chipaktien seien gemessen an ihrem Wachstumspotenzial günstig, mit Ausnahme von Astera Labs. Zugleich bezeichnete er die Micron-Ergebnisse laut investing.com nicht als grundlegenden Wendepunkt. Bereits optimistische Anleger dürften seiner Einschätzung nach bei ihrer Haltung gegenüber Speicherchips, Halbleitern und dem KI-Thema bleiben, während Skeptiker durch die Zahlen kaum umgestimmt würden.

Micron baut Kapazitäten aus

Micron reagiert auf die Nachfrage mit zusätzlichen Investitionen. Weil die Bestellungen die vorhandenen Kapazitäten deutlich übersteigen, hatte der Konzern seine geplanten Investitionen in den USA im Juli auf mehr als 250 Milliarden US-Dollar bis 2035 angehoben. Gleichzeitig erweitert Micron seine Kapazitäten an zahlreichen Standorten und baut neue Produktionsstätten in Japan und den USA. Die ersten Siliziumwafer aus den neuen Kapazitäten werden Mitte 2027 erwartet. Micron-Präsident und COO Manish Bhatia wies allerdings darauf hin, dass die Hochlaufphase mehrere Quartale benötigt, bevor die neuen Fabriken einen wesentlichen Einfluss auf den Markt haben. Auch die Investitionsausgaben für das Geschäftsjahr 2027 sollen über den bisherigen Planungen liegen.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

KI-Boom statt Blase? NVIDIA-Chef Huang setzt auf steigende Nachfrage
KI-Fantasie bei der Deutschen Telekom-Aktie: BofA bleibt trotz Preisdruck zuversichtlich
Meta & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur

Bildquelle: Deemerwha studio / Shutterstock.com,Den Rise / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

06.10.26 Logo WHS Goldminen vor dem Comeback? GDX-ETF mit Short Put im Fokus | Eine Aktie, eine Option
06.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Comet Holding AG
06.10.26 Micron Technology: Strukturelle Veränderungen im Memory-Markt durch AI
06.10.26 SMI startet freundlich in die neue Woche
06.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
06.10.26 Marktüberblick: Rheinmetall gesucht
06.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 200-Tage-Linie getestet
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’330.62 19.58 SWB2VU
Short 14’628.72 13.64 SJBE8U
Short 15’155.59 8.96 SDBWJU
SMI-Kurs: 13’788.93 06.10.2026 17:31:41
Long 13’184.66 19.30 SKBOPU
Long 12’887.06 13.57 BSUBWU
Long 12’358.20 8.96 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 5 Jahren eingebracht
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Micron-Aktie im Bullenmodus: Zündet jetzt die nächste Stufe des Milliarden-Wachstums?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall-Aktie in Rot: Konzern startet Serienproduktion von Weltraumsatelliten - Kasseler Lokomotivwerk übernommen
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Gold bleibt erste Wahl der Währungshüter: Warum Anleger jetzt genau hinhören sollten
Stadler Rail-Aktie höher: Konzern präsentiert Batterie-Flirt für den US-Markt

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.