ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 US-Dollar belassen. Der Chipzulieferer dürfte die Erwartungen an das vergangene Quartal moderat übertreffen und auch mit den Zielen für das Schlussquartal positiv überraschen, schrieb Srini Pajjuri am Dienstag in einem Ausblick auf die Zahlen. Der Jahresumsatz könnte damit über der ursprünglichen Zielspanne landen. Der Fokus liege indes schon auf den zwei kommenden Jahren ? seine Bruttomargenprognose für 2027 könnte sich als konservativ erweisen./gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’596.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’595.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
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|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|13:41
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
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|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’512.00
|-1.28%
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|13:41
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|13:39
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Jefferies & Company Inc.
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|13:37
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Valeo Buy
|11:54
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Siltronic Buy
|11:36
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UBS AG
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