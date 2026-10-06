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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’512.00
CHF
-19.60
CHF
-1.28 %
09:35:02
SWX
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07.10.2026 13:41:16

ASML NV Outperform

ASML NV
1497.92 CHF -3.75%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 US-Dollar belassen. Der Chipzulieferer dürfte die Erwartungen an das vergangene Quartal moderat übertreffen und auch mit den Zielen für das Schlussquartal positiv überraschen, schrieb Srini Pajjuri am Dienstag in einem Ausblick auf die Zahlen. Der Jahresumsatz könnte damit über der ursprünglichen Zielspanne landen. Der Fokus liege indes schon auf den zwei kommenden Jahren ? seine Bruttomargenprognose für 2027 könnte sich als konservativ erweisen./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:52 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: ASML NV Outperform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1’596.60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1’595.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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ASML NV 1’512.00 -1.28% ASML NV