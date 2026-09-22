Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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22.09.2026 10:02:21
EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 28.70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 348.493 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers auf 31.95 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’134.34 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11.34 Prozent gesteigert.
Ahold Delhaize (Ahold) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27.34 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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