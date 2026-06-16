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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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09:59:36
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17.06.2026 09:24:22

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

Ahold Delhaize
32.75 CHF -1.67%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kursrückgang seit der Veröffentlichung der Ergebnisse Anfang Mai gehe zurück auf einen nur durchwachsenen Ausblick für den US-Konsum, auf den intensiven Wettbewerb und Management-Wechsel, schrieb Frederick Wild am Mittwoch. Er glaubt aber nach wie vor, dass der Einzelhändler seine starke Marktanteilsdynamik und Margenresilienz weiter unter Beweis stellen wird. Der Führungswechsel sei eindeutig das größte Problem, Ahold Delhaize verfolge aber eine klare Strategie./rob/ajx/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35.74 € 		Abst. Kursziel*:
20.31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.28%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
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