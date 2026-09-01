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Euro STOXX 50-Performance 01.09.2026 12:26:21

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt

Der Euro STOXX 50 sinkt am Mittag.

Deutsche Bank
32.38 CHF -0.81%
Kaufen Verkaufen

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.81 Prozent tiefer bei 6’367.88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.534 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.080 Prozent stärker bei 6’425.30 Punkten, nach 6’420.16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6’359.81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’426.00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’358.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’034.95 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’367.08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 0.98 Prozent auf 23.60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.50 Prozent auf 521.40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.11 Prozent auf 56.08 EUR), Allianz (-0.24 Prozent auf 449.70 EUR) und Deutsche Börse (-0.35 Prozent auf 287.00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Deutsche Bank (-2.67 Prozent auf 33.74 EUR), Rheinmetall (-2.52 Prozent auf 1’082.80 EUR), BMW (-2.52 Prozent auf 60.42 EUR), SAP SE (-2.41 Prozent auf 186.30 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2.37 Prozent auf 75.84 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’299’687 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 575.969 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.41 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.99 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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