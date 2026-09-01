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Index-Bewegung 01.09.2026 15:58:15

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagnachmittag im Minus

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagnachmittag im Minus

Das macht der Euro STOXX 50 heute.

Siemens
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Am Dienstag notiert der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 0.48 Prozent tiefer bei 6’389.43 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5.534 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.080 Prozent stärker bei 6’425.30 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’420.16 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’359.81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’426.00 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’358.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6’034.95 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 5’367.08 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9.21 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.54 Prozent auf 526.80 EUR), Eni (+ 1.20 Prozent auf 23.65 EUR), Allianz (+ 0.53 Prozent auf 453.20 EUR), Deutsche Börse (-0.35 Prozent auf 287.00 EUR) und BASF (-0.43 Prozent auf 52.75 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-2.20 Prozent auf 55.05 EUR), SAP SE (-2.11 Prozent auf 186.88 EUR), Siemens (-2.10 Prozent auf 279.60 EUR), adidas (-2.08 Prozent auf 148.25 EUR) und Rheinmetall (-2.05 Prozent auf 1’088.00 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2’210’534 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 575.969 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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