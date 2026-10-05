Ahold Delhaize 29.22 CHF -0.92% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Profitabilität im Europa-Geschäft der Supermarktkette dürfte leicht gesunken sein, schrieb Richard Trainor in einem am Montag vorliegenden Ausblick. In den USA sollte sich die Margenverwässerung fortgesetzt haben./edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:51 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.