Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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05.10.2026 21:12:21
Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Ahold Delhaize
29.22 CHF -0.92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Profitabilität im Europa-Geschäft der Supermarktkette dürfte leicht gesunken sein, schrieb Richard Trainor in einem am Montag vorliegenden Ausblick. In den USA sollte sich die Margenverwässerung fortgesetzt haben./edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
31.47 €
|
Abst. Kursziel*:
20.75%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
31.43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.90%
|
Analyst Name::
Richard Trainor
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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