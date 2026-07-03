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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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03.07.2026 07:17:35

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

Ahold Delhaize
32.64 CHF -1.70%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Supermarktbetreibers am 5. August dürften eine allgemeine und schon erwartete Abschwächung des Branchenwachstums widerspiegeln, schrieb Frederick Wild am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Er sieht seine operative Ergebnisprognose (Ebit) 3 Prozent unter der Konsensschätzung. Dennoch erwarte er noch ein Marktwachstum, robuste Margen und eine Steigerung des Barmittelzuflusses, betonte der Experte./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36.26 € 		Abst. Kursziel*:
18.59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.35%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
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