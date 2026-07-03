Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Supermarktbetreibers am 5. August dürften eine allgemeine und schon erwartete Abschwächung des Branchenwachstums widerspiegeln, schrieb Frederick Wild am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Er sieht seine operative Ergebnisprognose (Ebit) 3 Prozent unter der Konsensschätzung. Dennoch erwarte er noch ein Marktwachstum, robuste Margen und eine Steigerung des Barmittelzuflusses, betonte der Experte./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.26 €
|
Abst. Kursziel*:
18.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.35%
|
Analyst Name::
Frederick Wild
|
KGV*:
-
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