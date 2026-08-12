Ahold Delhaize 29.96 CHF 0.57% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese hält die Papiere der Niederländer in einem Update zu den europäischen Nahrungsmitteleinzelhändlern weiter für teuer. Die Bewertung sei relativ hoch und die Erreichbarkeit der Finanzziele gleichzeitig fraglich, schrieb er am Mittwoch./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 21:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.