Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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12.08.2026
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13.08.2026 06:50:10
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Ahold Delhaize
29.96 CHF 0.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese hält die Papiere der Niederländer in einem Update zu den europäischen Nahrungsmitteleinzelhändlern weiter für teuer. Die Bewertung sei relativ hoch und die Erreichbarkeit der Finanzziele gleichzeitig fraglich, schrieb er am Mittwoch./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 21:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
24.07 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
31.89 €
|
Abst. Kursziel*:
-24.52%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
31.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24.71%
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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