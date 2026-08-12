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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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12.08.2026
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13.08.2026 06:50:10

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese hält die Papiere der Niederländer in einem Update zu den europäischen Nahrungsmitteleinzelhändlern weiter für teuer. Die Bewertung sei relativ hoch und die Erreichbarkeit der Finanzziele gleichzeitig fraglich, schrieb er am Mittwoch./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 21:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24.07 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
31.89 € 		Abst. Kursziel*:
-24.52%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
31.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-24.71%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
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06:50 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Ahold Delhaize Equal Weight Barclays Capital
06.08.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
06.08.26 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
06.08.26 Ahold Delhaize Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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