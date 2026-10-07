SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Chips auf Pump
|
07.10.2026 09:01:00
SpaceX setzt auf NVIDIA: Neue 40-Milliarden-Finanzierung belastet die Aktie
Die Financial Times meldet einen Finanzierungsplan über 40 Milliarden US-Dollar, den SpaceX weder bestätigt noch kommentiert hat, der Abschluss werde für 2027 erwartet.
- Finanzierung würde auf Bankkredite und Anleihen setzen
- Kreis der Kreditgeber soll breit gestreut werden
- Im Hintergrund wächst der Kapitalhunger der KI-Branche
SpaceX will sich laut Financial Times rund 40 Milliarden US-Dollar beschaffen, um NVIDIA-Chips zu kaufen. Angeführt werden soll die Finanzierung von Apollo Global Management. Bestätigt ist der Plan bislang nicht.
Die Struktur des Plans
Die Financial Times berichtet unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass sich die Summe aus rund 10 Milliarden US-Dollar Bankkrediten und 30 Milliarden US-Dollar Anleihen mit Investment-Grade-Rating zusammensetzen soll. Apollo soll die Schulden bei einem breiten Investorenkreis platzieren. Der Anleihefonds Pimco gehört demnach zu einer kleinen Gruppe von Kreditgebern in Gesprächen, der Abschluss wird für 2027 erwartet.
SpaceX, Apollo und NVIDIA reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters, Pimco lehnte einen Kommentar ab. Die an der NASDAQ gelistete SpaceX-Aktie gibt nachbörslich 1,06 Prozent auf 170,10 US-Dollar ab. Die NVIDIA-Aktie legte dagegen um 0,31 Prozent auf 239,99 US-Dollar zu.
Hoher Kapitalbedarf im KI-Geschäft
Im zweiten Quartal lagen die Investitionen bei 18,37 Milliarden US-Dollar nach 2,83 Milliarden im Vorjahr, davon entfielen 15,83 Milliarden auf KI. Im Halbjahr standen 28,5 Milliarden US-Dollar Investitionen einem operativen Cashflow von 3,5 Milliarden US-Dollar gegenüber, wie SpaceX in der Quartalsmitteilung mitteilte.
CEO Elon Musk hatte bei früherer gelegenheit erklärt, SpaceX wolle seine Rechenzentren ausschliesslich mit NVIDIA-Hardware bauen.
Neue Schulden für SpaceX
Eine weitere grosse Schuldenaufnahme käme nach der ersten Investment-Grade-Anleihe über 25 Milliarden US-Dollar vom 26. Juni. Schulden und Finanzierungsleasing summierten sich Ende Juni auf rund 39,4 Milliarden US-Dollar.
Worauf SpaceX-Anleger nun achten
Morgan Stanley schätzt den externen Finanzierungsbedarf für KI-Infrastruktur bis 2028 auf 1,5 Billionen US-Dollar. Laut Reuters sagte Morgan Stanley, Kreditgeber und Investoren würden jedoch vorsichtiger.
Entscheidend wird, ob SpaceX oder Apollo den Plan offiziell machen und zu welchen Konditionen Investoren einsteigen.
Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
Weitere Links:
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu SpaceX
|
06.10.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Handel in New York: So performt der NASDAQ Composite am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start stärker (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
05.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu SpaceX
|30.09.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|30.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|30.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|30.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen in Rot
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien werden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.