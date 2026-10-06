Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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|Ahold Delhaize (Ahold)-Performance
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06.10.2026 10:02:12
EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ahold Delhaize (Ahold)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse EAM Handel mit Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie betrug an diesem Tag 34.73 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28.794 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 31.46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 905.85 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 9.42 Prozent.
Ahold Delhaize (Ahold) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27.02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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