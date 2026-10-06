EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ahold Delhaize (Ahold)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse EAM Handel mit Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie betrug an diesem Tag 34.73 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28.794 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 31.46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 905.85 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 9.42 Prozent.

Ahold Delhaize (Ahold) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27.02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch