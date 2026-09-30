Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’597 -0.2%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9341 0.0%  EStoxx50 6’196 0.3%  Gold 4’187 0.2%  Bitcoin 71’272 1.1%  Dollar 0.8291 -0.3%  Öl 101.4 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie im Blick
Novartis-Aktie: Konzern baut RNA-Portfolio mit Milliarden-Deal in China aus
Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen
Goldpreis: Hochspannung vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten
Twilio-Aktie vor Aufnahme in den S&P 500 - Aktie reagiert
Suche...

Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

28.77
CHF
0.01
CHF
0.03 %
09:03:41
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2026 07:24:04

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
29.16 CHF -1.26%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,07 auf 22,63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese geht skeptisch in den Quartalsbericht am 4. November und gab den Aktien der Supermarktkette am Donnerstag daher den Stempel "Negative Catalyst Watch". Der Ausblick wie auch die Markterwartungen gingen immer noch von einer massiven Wende der Trends im vierten Quartal und Anfang 2027 aus, was ein fortwährendes Enttäuschungsrisiko berge. Er hatte bereits im Mai auf offensichtlichere Risse in der Anlagestory hingewiesen und die Aktien als eines der schlechtesten Beispiele auf die "Analyst Focus List" gesetzt./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 22:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
22.63 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
31.56 € 		Abst. Kursziel*:
-28.30%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
31.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-27.58%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten