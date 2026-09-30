Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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30.09.2026 18:00:38
Die Expertenmeinungen zur Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie im September 2026
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie im Überblick.
Im vergangenen September haben 3 Experten die Aktie von Ahold Delhaize (Ahold) wie folgt eingeschätzt.
1 Experte rät, die Aktie zu halten, 2 Analysten halten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 28,71 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 3,27 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie von 31,98 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|24,07 EUR
|-24,73
|17.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|24,07 EUR
|-24,73
|11.09.2026
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|18,82
|09.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|17.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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