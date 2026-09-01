Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Minus

Zum Handelsschluss bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.85 Prozent tiefer bei 6’365.43 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5.534 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.080 Prozent stärker bei 6’425.30 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’420.16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’354.25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’426.00 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 6’358.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’034.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5’367.08 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8.80 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 1.20 Prozent auf 23.65 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.12 Prozent auf 524.60 EUR), Allianz (+ 0.22 Prozent auf 451.80 EUR), BASF (+ 0.09 Prozent auf 53.03 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.00 Prozent auf 28.38 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-3.48 Prozent auf 184.26 EUR), Rheinmetall (-2.79 Prozent auf 1’079.80 EUR), Siemens (-2.71 Prozent auf 277.85 EUR), adidas (-2.28 Prozent auf 147.95 EUR) und Enel (-1.99 Prozent auf 9.26 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 5’323’201 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 575.969 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.99 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch