Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Nachrichten aus den USA, vornehmlich ein schwacher Ausblick von Walmart, stützten seine skeptische Einschätzung der Aktien von Ahold Delhaize, schrieb Borja Olcese am Freitag. Ein sich abschwächendes Marktumfeld und ein sich verschärfender Wettbewerb würden offensichtlich./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 08:08 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
24.07 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
31.06 €
|
Abst. Kursziel*:
-22.50%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
31.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22.38%
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
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|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
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