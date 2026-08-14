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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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21.08.2026 09:31:37

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Ahold Delhaize
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,07 Euro auf "Underweight" belassen. Nachrichten aus den USA, vornehmlich ein schwacher Ausblick von Walmart, stützten seine skeptische Einschätzung der Aktien von Ahold Delhaize, schrieb Borja Olcese am Freitag. Ein sich abschwächendes Marktumfeld und ein sich verschärfender Wettbewerb würden offensichtlich./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 08:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 08:08 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24.07 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
31.06 € 		Abst. Kursziel*:
-22.50%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
31.01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-22.38%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
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