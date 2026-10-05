Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach der Ankündigung eines Wechsels an der Unternehmensspitze auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Sowohl die Nachricht als auch deren Zeitpunkt hätten überrascht, schrieb David Adlington am Mittwoch. Schließlich habe der Dialysekonzern gerade ein Quartal beendet, das als schwierig befürchtet worden sei. Optimisten hätten zudem gehofft, dass die nun abgelöste Chefin Helen Giza das Aufwärtspotenzial durch die Einführung der High-Volume-Hämodiafiltration in den USA aufzeigen könnte. Nach Auffassung von Adlington ist dies nun angesichts der Ankündigung der Personalie weniger wahrscheinlich./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.30 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
40.31 €
|
Abst. Kursziel*:
-19.87%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
37.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.98%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwacher Handel: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
16:54
|EQS-Adhoc: Fresenius Medical Care AG : Wechsel im Vorstandsvorsitz – Shervin J. Korangy folgt auf Helen Giza (EQS Group)
|
16:54
|EQS-Adhoc: Fresenius Medical Care AG : Change in CEO – Shervin J. Korangy Succeeds Helen Giza (EQS Group)
|
05.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|19:23
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19:23
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19:23
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|34.02
|-7.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:23
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Medical Care Underweight
|19:23
|
Jefferies & Company Inc.
HENSOLDT Buy
|15:25
|
UBS AG
Tesla Neutral
|15:20
|
Jefferies & Company Inc.
Schaeffler Buy
|13:41
|
Jefferies & Company Inc.
RENK Buy
|13:41
|
JP Morgan Chase & Co.
Netflix Overweight
|13:41
|
RBC Capital Markets
ASML NV Outperform