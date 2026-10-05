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07.10.2026 19:23:19

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

Fresenius Medical Care
34.98 CHF -7.02%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach der Ankündigung eines Wechsels an der Unternehmensspitze auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Sowohl die Nachricht als auch deren Zeitpunkt hätten überrascht, schrieb David Adlington am Mittwoch. Schließlich habe der Dialysekonzern gerade ein Quartal beendet, das als schwierig befürchtet worden sei. Optimisten hätten zudem gehofft, dass die nun abgelöste Chefin Helen Giza das Aufwärtspotenzial durch die Einführung der High-Volume-Hämodiafiltration in den USA aufzeigen könnte. Nach Auffassung von Adlington ist dies nun angesichts der Ankündigung der Personalie weniger wahrscheinlich./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:44 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32.30 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
40.31 € 		Abst. Kursziel*:
-19.87%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
37.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.98%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
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19:23 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Fresenius Medical Care Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
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