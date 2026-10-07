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Langzeit-Investment 07.10.2026 19:43:08

Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Dogecoin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Dogecoin-Investition gewesen.

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Am 06.10.2023 kostete Dogecoin 0.061426 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in DOGE investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 162’798.18 Dogecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’273.47 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.10.2026 auf 0.093818 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 15’273.47 USD entspricht einer Performance von +52.73 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.068944 USD und wurde am 06.08.2026 erreicht. Bei 0.2554 USD erreichte die Kryptowährung am 08.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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