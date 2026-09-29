EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse EAM ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 20.11 EUR wert. Bei einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.973 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 32.35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160.87 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 60.87 Prozent.

Der Ahold Delhaize (Ahold)-Wert an der Börse wurde auf 27.48 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch