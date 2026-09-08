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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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09.09.2026 20:14:57

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

Ahold Delhaize
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Richard Trainor berichtete am Mittwoch von einem Gespräch mit dem Konzernchef Frans Muller. Investitionen in den USA, etwa in die Filialmodernisierung und Eigenmarken, zögen nun positive Wirkungen bei den Marktanteilen, dem Absatzvolumen und der Kundenzufriedenheit nach sich./rob/tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:54 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
31.12 € 		Abst. Kursziel*:
22.11%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
31.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.42%
Analyst Name::
Richard Trainor 		KGV*:
-
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