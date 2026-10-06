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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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07.10.2026 11:21:08

Ahold Delhaize (Ahold) Neutral

Ahold Delhaize
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 37 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Vergleich zum Vorquartal und ersten Halbjahr dürfte das dritte Quartal herausfordernder für die Supermarktkette gewesen sein, schrieb Sreedhar Mahamkali in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Jahresziele dürften aber bestätigt werden./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 19:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
31.63 € 		Abst. Kursziel*:
4.33%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
31.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
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11:21 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
05.10.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
02.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
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