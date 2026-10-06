Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 37 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Vergleich zum Vorquartal und ersten Halbjahr dürfte das dritte Quartal herausfordernder für die Supermarktkette gewesen sein, schrieb Sreedhar Mahamkali in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Jahresziele dürften aber bestätigt werden./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
31.63 €
|
Abst. Kursziel*:
4.33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
31.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.63%
|
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali
|
KGV*:
-
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