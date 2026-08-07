Ahold Delhaize 31.06 CHF -2.36% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 38 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das zweite Quartal des Handelskonzerns sei ordentlich gewesen, schrieb Matthew Clements am Donnerstag. Das US-Geschäft inspiriere allerdings kaum./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.